СМИ стала известна зарплата, которую будет получать Александр Кокорин в «Зените». Напомним, в начале недели футболист подписал новый контракт с петербургским клубом после того, как освободился.

Несмотря на то, что по новому контракту зарплата Кокорина понизится в два раза, жалованье все равно останется на уровне лучших футболистов России. До конца сезона Кокорин получит от «Зенита» 1,9 млн евро. Сам оклад составит 2,5 млн евро, но из суммы будут вычтены месяца, пропущенные игроком на старте сезоне. Прежняя зарплата Кокорина составляла около четырех млн евро за сезон.

По данным спортивных СМИ, новое соглашение предусматривает почти двукратное понижение зарплаты игрока. И, тем не менее, речь идет о весьма внушительной сумме. В течение сезона «Зенит» заплатит Кокорину около 1,9 млн евро (оклад составляет 2,5 млн евро, но из суммы вычтут зарплату за пропущенные месяцы на старте сезона). Ранее же зарплата нападающего составляла 4 млн евро за сезон.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в первой половине дня прошло условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из исправительной колонии №4 Белгородской области, где они отбывали срок за две драки в центре Москвы. После этого стало известно, что «Зенит» вновь подписал контракт с Александром Кокориным.