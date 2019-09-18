И года не прошло, как биатлонистка Маргарита Васильева наконец получила решение IBU по делу о пропуске трех допинг-тестов. 18 месяцев отстранения — теперь спортсменка если и вернется на мировую лыжню то только в 2021 году.

Nevasport вспоминает все допинговые оплошности в российском биатлоне и прикидывает, чем грозит дисквалификация Маргариты Васильевой для команды.

Как российские биатлонисты попадались на допинге ранее?

Истории с допингом для российского биатлона не новы. Еще в 2009 году команда потеряла трех сильных бойцов в лице Альбины Ахатовой, Дмитрия Ярошенко и Екатерины Юрьевой. Последняя, кстати, не исправилась и попалась на запрещенных препаратах во второй раз: пришлось спешно завершать карьеру в канун сочинской Олимпиады.

Александр Логинов и ЭПО — еще одна допинг-сага. Оплошность спортсмен допустил в 2013 году, а попрекают его до сих пор.

Екатерина Глазырина де факто на допинге не попадалась, но была замечена в докладе Макларена и получила два года дисквалификации, а также аннулирование результатов и требование вернуть призовые.

Маргарита Васильева пошла дальше и получила 1,5 года дисквалификации за то, что просто забыла сдать допинг-тесты. Это, конечно, хорошо, что допинг она не принимала, но такая безалаберность — едва ли не хуже.

Виновата — получи

В истории с пропусками допинг-тестов безалаберно повели себя все — и сама спортсменка, и даже IBU.

До последнего Сергей Лисин и Маргарита Васильева пытались доказать невиновность биатлонистки и указали на несколько катастрофических оплошностей в работе Международного союза биатлонистов: как минимум, оповещения не приходили вовремя. Вину снять это не помогло, однако вместо максимального срока в два года биатлонистка получила 18 месяцев отстранения.

В сборную России спортсменка сможет вернуться только в олимпийский сезон — а возьмут ли ее? К тому моменту Васильевой будет уже 30 лет — это раз, целесообразно ли возвращение спортсменки, отбегавшей один сезон на Кубке мира, в канун Олимпиады — это два.

Чем грозит потеря квоты для сборной?

Не так велика потеря Васильевой для сборной, как потеря очков, которые спортсменка заработала за февраль, пока никто не знал о ее оплошности. Пока ситуация висит в воздухе, но если IBU решит аннулировать результаты Маргариты Васильевой с 4 февраля 2019 года, то команда лишится места в топ-5 Кубка Наций за сезон-2018/19, а следовательно, потеряет максимальную квоту в шесть мест.

Если на Кубке мира в следующем сезоне будет бегать всего пять российских биатлонисток, сборная потеряет возможность для маневра. Забетонировано место в сборной у Екатерины Юрловой-Перхт, еще три эстафетных места условно заняты: в прошлом сезоне хорошо себя зарекомендовали Евгения Павлова и Светлана Миронова, подтягивается к ним Лариса Куклина. А вот что делать с последней квотой? Как поместить в нее и победительницу Кубка IBU Викторию Сливко, и рвущуюся в основу Ульяну Кайшеву, и дать возможность выступать молодым?

У тренеров сборной России прибавится головной боли, пока нужно снова ждать информации. А Маргарите Васильевой — решать, что делать следующие две зимы.