Российский судья Сергей Лапочкин рассказал, что постоянно работает на матчах с участием своего любимого клуба. Арбитр родом из Санкт-Петербурга, но за «Зенит» не болеет.

По словам Лапочкина, хоть он и из Питера, за «Зенит» не болеет — таких много. В Петербурге болеют за разные клубы.

При этом Лапочкин отказался называл клуб, за который болеет.

«Сейчас что-нибудь ляпну, мне начнут приписывать. И так говорят, что я спартаковский. Могу только сказать, что регулярно работаю на матчах этого клуба», — цитирует Лапочкина «Чемпионат».

Отметим, что когда Лапочкин судит игры московского «Спартака», красно-белые, как правило, побеждают. Например, за последние 2 года Лапочкин работал на 12 матчах «Спартака» — все из них московский клуб выиграл.

В ближайшей встрече Лапочкин обслужит матч десятого тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи». Игра состоится в воскресенье, в 14.00.