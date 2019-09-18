Трехкратные олимпийские чемпионы в танцах на льду Тесса Вирчу и Скотт Моир приняли решение повесить коньки на гвоздь. Канадский дуэт объявил в социальной сети о завершении карьеры.

«Наша 22-летняя карьера завершена. Спасибо, кто всё это время поддерживал нас. Всегда ваши Тесса и Скотт», — написали фигуристы.

Пока неизвестно, чем пара будет заниматься в дальнейшем. Вирчу и Моир выступают в танцах на льду с 1997 года — они начали, когда им было 8 и 10 лет. В 2006 году они дебютировали на чемпионате мира.

Вичту и Моир дважды становились олимпийскими чемпионами в личном турнире и однажды выиграли в командном. Также в активе фигуристов два серебра Олимпиады и три победы на чемпионатах мира.