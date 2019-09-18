Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато подвел итоги победного матча с командой Южной Кореи на Кубке мира в Японии. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 29:27, 25:12).

По словам Бузато, команда извлекла урок из поражения в игре с Китаем. Бузато отметил, то сборная России отлично действовала на приеме и хорошо обеспечивала мячами капитана команды. Тренер удовлетворен.

«Сборная Южной Кореи — одна из лучших команд мира. Мы готовились к одной Корее, а сыграли с другой. Однако моя команда смогла перестроиться от одной тактики к другой», — цитирует Бузато официальный сайт Международной федерации волейбола.

Победа над кореянками стала для россиянок третьей на турнире. Уже в четверг российские волейболистки встретятся с командой Доминиканской Республики.