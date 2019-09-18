Французский «ПСЖ» только справился с ситуацией вокруг Неймара, как возникло другое препятствие. В команде раскол между аргентинскими игроками Леандро Паредесом, Анхелем Ди Марией и новичком Мауро Икарди. По информации Le 10 Sport, футболисты не общаются с соотечественником из-за Лионеля Мессии, у которого напряженные отношения с Икарди.

Ди Мария и Паредес близки с Месси, а потому негативно восприняли появление Икарди в клубе.

Сложные отношения между Мессии и Икарди объясняются давней историей, которая возникла между другом Месси Макси Лопесом и Икарди. Жена Макси Лопеса Ванда Нара ушла и Икарди, а теперь является также его агентом.

Напомним, Икарди перешел в «ПСЖ» из «Интера» в заключительные дни трансферного окна.