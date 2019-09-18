Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, почему решил перейти в тяжелый вес.

По словам 25-летнего боксера, ему нужны яркие бои. А он и раньше спарринговал с тяжеловесами, поэтому ему всегда хотелось проверить свои силы в реальном бою. Гассиев отметил, что если что-то не понравится, то всегда можно вернуться в первый тяжелый вес, где его могли бы ждать не менее интересные поединки.

«Просто кушать люблю», — пошутил Гассиев.

Напомним, в августе российский боксер-тяжеловес покинул топ-15 рейтинга Всемирного боксерского совета WBC. Ранее Гассиев занимал в нем первую строчку.

Напомним, Гассиев победил Дортикоса нокаутом в феврале 2018 года в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В финале турнира Гассиев проиграл украинцу Александру Усику.