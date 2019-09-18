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  • 13:27,  18 сентября 2019
Баскетбол
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Айон рассказал, хочет ли вернуться из «Зенита» в НБА

Айон рассказал, хочет ли вернуться из &#171;Зенита&#187; в НБА
Густаво Айон. Фото: БК "Зенит"

Мексиканский центровой петербургского баскетбольного «Зенита» Густаво Айон рассказал, хочет ли вернуться в НБА после того, как поиграет за «Зенит».

«Посмотрим. Для начала мне надо провести хороший сезон», — отметил баскетболист. Нынешний контракт с «Зенитом» Айон подписал на один год.

Игру в NBA Густаво Айон называет мечтой, которую он пытался реализовать всю жизнь. «Когда я говорю о том времени, помню, что был счастлив, наслаждался каждым днем в NBA. Понятно, что там у меня были различные периоды, что-то получалось, что-то нет», — сказал Айон, добавив, что он тогда был молод и получил великолепный опыт, которым остался доволен.

Напомним, в это межсезонье состав «Зенита» пополнили 11 новичков, в их числе оказался и Густаво Айон.

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