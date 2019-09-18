Айон рассказал, хочет ли вернуться из «Зенита» в НБА

Мексиканский центровой петербургского баскетбольного «Зенита» Густаво Айон рассказал, хочет ли вернуться в НБА после того, как поиграет за «Зенит».

«Посмотрим. Для начала мне надо провести хороший сезон», — отметил баскетболист. Нынешний контракт с «Зенитом» Айон подписал на один год.

Игру в NBA Густаво Айон называет мечтой, которую он пытался реализовать всю жизнь. «Когда я говорю о том времени, помню, что был счастлив, наслаждался каждым днем в NBA. Понятно, что там у меня были различные периоды, что-то получалось, что-то нет», — сказал Айон, добавив, что он тогда был молод и получил великолепный опыт, которым остался доволен.