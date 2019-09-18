Бывшая супруга тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала подробности бракоразводного процесса и раздела имущества.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Навроцкая заявила, что была готова к компромиссам и уступкам, чтобы не доводить ситуацию до шумихи и распрей. «Вы не представляете, сколько денег Толик уже сжег на суды, на адвокатов. В Европе все очень дорого. Дороже, чем в Украине. Хотя, я уверена, что Толик заносит украинским судьям шестизначные суммы, чтобы те выносили незаконные решения», — отметила Навроцкая, добавив, что процесс сильно затягивался по разным причинам.

«Прошлым летом Толик с сообщниками совершили рейдерский захват недвижимости в центре Киева, где я являюсь единственным собственником», — сообщила Навроцкая, отметив, что по решению о разделе имущества самые дорогие объекты отойдут Тимощуку, а самые дешевые — Навроцкой с детьми.

«Меня лишают единственного источника дохода, хотя я, повторюсь, одна воспитываю двух малолетних детей, а Толик уклоняется от уплаты алиментов», — сказала бывшая жена Тимощука.

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук прожили вместе 20 лет, из которых 16 — в браке.