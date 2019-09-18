Блокирующий мужской сборной России по волейболу Ильяс Куркаев завершил выступления на чемпионате Европы по волейболу из-за травмы. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Слова Яременко приводит портал РИА Новости. «У Куркаева надрыв связки. Ему потребуется две-три недели на восстановление», — сообщил генеральный секретарь ВФВ. Напомним, повреждение Куркаев получил в матче против сборной Финляндии. Спортсмен не смог самостоятельно уйти с площадки, ему помогли врачи. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды.

Отметим, сегодня, 18 сентября, сборная России по волейболу проведет заключительный матч группового этапа на чемпионате Европы. Команда Туомаса Саммельвуо сыграет против сборной Словении, одной из хозяек турнира. Начало матча назначено на 18:30, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.