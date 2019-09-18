Баскетболисты петербургского «Зенита» посетили филиал Русского музея на предсезонных сборах в Малаге. Фотоотчет с культурного похода появился в официальном «Инстаграме» команды.

«Основной состав «Зенита» на предсезонных сборах в Малаге не только ежедневно тренируется, но и находит время для культурного просвещения», — гласит сообщение в «Инстаграме». Пресс-служба команды сообщила, что поход в музей был совершен во вторник, 17 сентября, на него отправился тренерский штаб и несколько игроком команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БК «Зенит» (@zenitbasket) 18 Сен 2019 в 1:01 PDT

«С февраля 2019 года по февраль 2020-го представлена выставка, посвященная образу женщины в русском искусстве — от икон и рабочих до королев и императриц», — говорится в сообщении.