«Зенит» увез из Франции стратегически важный результат в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ничья 1:1 — это то, что нужно в изнурительной борьбе четырех примерно равных команд.

Перед матчем с «Лионом» Семак серьезно удивил составом, запутав своего оппонента Сильвиньо. Глядя на стартовый протокол, можно было подумать, что у «Зенита» выходит шесть защитников.

На деле, их в этой игре у «Зенита» были целых девять. Семак впервые в официальных матчах решил сыграть по схеме с тремя центральными. Осорио начинал матч между Ивановичем и Ракицким (во втором тайме венесуэлец почему-то стал играть правее, Иванович в центре). Всю правую бровку вышел заполнять Караваев. Всю левую — Жирков. Пара опорных Барриос-Дуглас Сантос подпирала регулярно обороняющегося Дриусси. Азмун действовал пониже Дзюбы и также возвращался назад.

После встречи Семак объяснит решение сыграть в три центральных защитника желанием атлетически укрепить возрастных Ивановича и Ракицкого. Забегая в суть матча, задумка удалась: «Лион» практически ничего не создал с игры, кроме эпизода, который возник после обреза Ракицкого во втором тайме.

Игра в атаке многим не понравилась, однако «Зенит» действовал по счету, каждую секунду удовлетворяясь тем, что горит на табло. «Зенит» не проигрывал, а значит, большими силами вперед можно было не идти. Лишь первые 15-20 минут крайние бровочники Жирков и Караваев жили в игре чуть выше, чем оставшийся ее час. «Зенит» пытался воспользоваться стартовым волнением «Лиона», окутанного магией большого турнира. Если бы команда Семака забила в этот момент — это выглядело бы логично.

Итоговых 1:1 легко могло бы и не быть. Вряд ли Азмун забил бы, пару минутами ранее не получи он порцию заморозки и не устрой шоу с несостоявшейся заменой на Оздоева. Также сомнительно, что Магомед в свою очередь дернул бы ногой в штрафной Депая. В общем, не подверни Азмун свой голеностоп — на табло так и горели бы нули.

Последние 15 минут матча «Зенит» поменял схему — вернулся к привычным 4-4-2 и визуально смотрелся свободнее. Команда будто бы вышла на хорошо знакомые рельсы. В этот момент, если бы было сильно нужно, «Лион» можно было дожать. Но также сохранялся риск пропустить контратаку, а значит — проиграть.

Одно из важных правил спортивной психологии — ставить перед собой цель, адекватную уровню соперника, своим возможностям и турниру в целом. «Зенит» не играл в Лиге чемпионов четыре года, для большинства игроков матч в «Лионе» стал дебютом. Так с чего бы это он должен был лететь в атаку? Стиль игры «Зенита» в этом матче — ориентация на решение задачи. Сосредоточиться на каждом конкретном эпизоде, не концентрируясь на том, что победный результат необходим.

«Иллюзий не питаем. Будем идти от игры к игре. Все матчи очень сложные, потому что уровень команд сопоставим. Будем выкладываться на сто процентов. Посмотрим, какой будет результат», — скажет Семак после матча.

Уже в следующей игре «Зениту» нужно будет эту планку поднять. Победить «Бенфику» на своем поле — это значит оставить ее с нулем очков и серьезно осложнить жизнь в этой группе одному из трех конкурентов. А дальше уже, по сути, ключевые стыки с «Лейпцигом».