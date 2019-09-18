Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов не выступят на пятом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Гданьске, Польша.

Согласно информации от Федерации фигурного катания на коньках России, танцевальная пара Худайбердиева/Филатов пропустит соревнования по медицинским показаниям. В танцах на льду Россию на пятом этапе ЮГП представит пара Екатерина Каташинская/Александр Васькович.

В парном катании на соревнованиях в Гданьске выступят Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Анна Щеглова/Илья Калашников. В соревнованиях девушек за Россию будут кататься Виктория Васильева и Анастасия Тараканова

В соревнованиях юношей выступят Глеб Лутфуллин и Даниил Самсонов.

Соревнования на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске начнутся завтра, 19 сентября.