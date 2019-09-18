Умер голладский футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. Об этом сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».

Сообщается, что футболист скончался сегодня утром, 17 сентября. Ему было 43 года.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 18, 2019

Риксен был игроком петербургского клуба с 2006 по 2009 годы. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Последние годы Фернандо Риксен тяжело болел. В октябре 2013 года у футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз. До 2014 года Риксен продолжал играть, выступая за любительскую команду «Минор».

В июне 2019 года Фернандо Риксен провел последнюю вечеринку, на которой попрощался со своими друзьями.