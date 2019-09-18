Российского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова упрекнули в грубом отношении с животными из-за видео, на котором он борется с медведем.

Видео было сделано 23 сентября 1997 года, тогда Хабибу Нурмагомедову было всего девять лет. Ролик появился в сети только в 2016 году.

«PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают», — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен. Её слова цитирует портал MMAJunkie.

Отметим, что известно еще о двух боях Хабиба Нурмагомедова с тем же самым медведем — они прошли в 2014 и 2019 годах.

Как отреагировали в UFC на заявление PETA, пока неизвестно.