На турнире серии Challenger по фигурному катанию US International FS Classic стартовал показ короткой программы у спортивных пар.

Россию на соревнованиях представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, это выступление станет первым соревновательным для пары после смены тренера: в межсезонье Тарасова и Морозов переехали в США и начали тренироваться под руководством Марины Зуевой. Нина Мозер и Максим Траньков по-прежнему входят в их тренерский штаб, однако сотрудничают с фигуристами не на постоянной основе.

В короткой программе спортсмены будут выступать под музыку из произведения «Болеро» французского композитора Мориса Равеля, произвольная поставлена на песню Te Amo (Opera Cover) итальянского певца Умберто Тоцци.

Первый раз Владимир Морозов и Евгения Тарасова презентовали новые программы на контрольных прокатах в Москве на малой спортивной арене «Лужники».