Канадский спортивный комментатор Тед Бартон высказался о том, как воспитанницы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова поменяли юниорское фигурное катание.

В интервью порталу «Бизнес Online» девушки из трио Тутберидзе внесли большой вклад в популяризацию юниорских дисциплин. «Я много лет в фигурном катании, но такого интереса к юниоркам я раньше не видел. Эти девушки заслуживают такой интерес к себе. Они невероятные», — сказал Бартон, отметив, что когда он первый раз увидел на льду Александру Трусову, то понял, что она будет творить историю.

Также Бартон отметил еще одну воспитанницу Этери Тутберидзе Камилу Валиеву. «Она особенная девочка, по-настоящему особенная. Такие редко появляются в фигурном катании и обычно остаются надолго. Она невероятно талантливая, целеустремленная, но пока что еще очень маленькая», — сказал комментатор, добавив, что о перспективах Валиевой можно будет говорить чуть позже.

Напомним, Камила Валиева в этом году начала участвовать в юниорских соревнованиях, а Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова перешли во взрослое катание.