В Сызрани начался первый этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в комплексе «Роснефть Арена».

В данный момент на Кубке России танцевальные пары соревнуются в ритм-танце. Завтра в танцах пройдут показы произвольных программ. Также 19 сентября пройдет показ коротких программ у юношей и мужчин. 20 сентября состоятся выступления спортивных пар с короткими программами, мужчин и юношей — с произвольными. 21 сентября пары продемонстрируют произвольные программы, а в короткой начнут соревнования женщины и девушки.

Завершатся соревнования 22 сентября показом произвольных программ у женщин и девушек.

В соревнованиях юношей выступят ученики группы Этери Тутберидзе Марк Лукин и Георгий Куница. В соревнованиях мужчин стоит отметить Сергея Воронова, Артема Лежеева и Егора Мурашова.

В соревнованиях девушек одной из фавориток является воспитанница младшей группы Тутберидзе Софья Акатьева, владеющая четверным лутцем и тройным акселем. Также на Кубке России выступит Аделия Петросян из этой же группы.