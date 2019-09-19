После победы над "Порту". Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"

После победы над "Порту". Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"

Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 19 сентября, проведет против матч против швейцарского «Базеля» на групповом этапе Лиги Европы. Встреча пройдет в Базеле на стадионе «Санкт-Якобс Парк».

Начало матча запланировано на 19:55 по московскому времени.

Рассудит встречу бригада арбитров из Финляндии. Главным судьей встречи назначен Маттиас Гестраниус. Помощниками главного рефери на линии назначены Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый (резервный) арбитр встречи — Вилле Невалайнен, также из Финляндии.

Ранее этик команды встречались в рамках товарищеского матча в январе 2019 года. На сборах в Марбелье «Краснодар» уступил соперникам из Швейцарии со счетом 0:2.

В параллельном матче сыграют соперники «Краснодара» и «Базеля» по группе: испанский «Хетафе» на своем поле примет турецкий «Трабзонспор«.