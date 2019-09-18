Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года Скиллзи поучаствовал в тренировке петербургского «Зенита».

Видеоролик с тренировки в Удельном парке появился на официальном ютуб-канале петербургского Оргкомитета турнира Евро-2020. В частности, на тренировке Скиллзи прошел через тоннель новичка и получил пинки от игроков команды. Через подобный обряд проходят все новички клуба.

«Бейте куда угодно, он не может разговаривать, задача — чтобы он что-то сказал», — командовал процессом нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Напомним, Санкт-Петербург является одним из 12 городов-организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года. Матчи турнира пройдут на стадионе «Газпром-Арена».

В Северной столице пройдут три матча группового этапа, а также один четвертьфинал. Полуфинальные и финальные матчи примет стадион «Уэмбли» в Лондоне.