Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал дисквалификацию спортсменки Маргариты Васильевой от IBU за пропуск трех допинг-тестов в течение календарного года.

Слова главы СБР приводит портал РИА Новости. «Самое главное, что решение о ее (Васильевой) дисквалификации может наложить определенные трудности на конгрессе IBU в Мюнхене 17-20 октября 2019 года», — отметил Драчев.

Напомним, в декабре 2017 года Союз биатлонистов России был ограничен в правах: с этого момента на территории Российской Федерации не могут проводиться соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов. Следующий конгресс IBU пройдет в Мюнхене в конце октября, однако ранее на сайте IBU появилась информация, что вопрос восстановления СБР в правах обсуждаться на нем не будет.