«Зенит» привез ничью со стратегически важного матча. Nevasport индивидуально оценивает каждого игрока сине-бело-голубых, выходившего в старте команды в Лиге чемпионов против «Лиона».

Андрей Лунев — 6,0

Голкипер «Зенита» не пропустил с игры, четко реагируя на все удары в створ. В качестве помарки можно отметить неудачный выход из ворот в первом тайме. А также нервяк, связанный с вводом мяча в игру — Лунев периодически выносил не туда.

Вячеслав Караваев — 6,0

Правый защитник неожиданно появился в основе вместо Смольникова и в целом смотрелся неплохо. Караваев обученно действовал в стиле современного крайнего защитника. Грамотно заполнял зону в атаке, успевая при этом в оборону. Не обошлось без ошибок — Депай, игравший на его фланге, пару раз накрутил игрока. Кроме того, передачи с фланга от Караваева могли бы быть и поточнее.

Бранислав Иванович — 7,0

Серб действовал как настоящий капитан, которым он и является. За всеми чистил, всех страховал, читал игру и не давал шансов форвардам «Лиона» проникнуть в штрафную. Топ-защитник.

Ярослав Ракицкий — 5,5

В этом матче непривычно много нервничал. В первом тайме пререкался с Луневым и Дугласом Сантосом. Во втором и вовсе словил нервяк, начав ошибаться в передачах. После обреза Ракицкого во втором тайме «Лион» создал самый главный свой момент в этой игре.

Йордан Осорио — 6,0

Венесуэлец показал себя способным защитником — Осорио большой, умный и неуступчивый. Не раз атаки «Лиона» прерывались на Йордане. В качестве недочета можно отметить несколько проигранных единоборств, причем почему-то в силовой борьбе. Для первого официального матча — вполне пойдет.

Юрий Жирков — 5,5

В условиях такой плотной занятости у ветерана должны были сесть батарейки. Жирков играл на хорошем уровне и без ошибок, но остроты, свежести и фирменной ловкости в его действиях порой не хватало. Спустя час игры он был заменен.

Дуглас Сантос — 6,5

Один из стержней «Зенита» в этом матче: в центре здорово дополнял Барриоса. А в эпизоде с голом именно Сантос нашел скрытой передачей Азмуна, после чего последовала стенка с Дзюбой. После выхода Кузяева вернулся на свою родную позицию левого защитника.

Вильмар Барриос — 6,5

Колумбиец, как и всегда, был великолепен в отборе и хорош в большинстве своих действий с мячом. Ближе к концу матча концентрация начала падать — Барриос допустил несколько технических ошибок при передачах.

Себастьян Дриусси — 6,0

В первом тайме аргентинец несколько потерялся и был незаметным. Во втором после выхода Оздоева стал играть выше и оказался более затейливым. Впрочем, как обычно, проявил фирменную для себя работоспособность. Особенно сильно впечатлила оборонительная работа Дриусси ближе к концу матча, когда он сорвал несколько атак «Лиона».

Сердар Азмун — 6,0

До травмы Азмун сделал несколько торопливых ударов, наработав «Зениту» статистику. В случае с голом все сделал идеально, разыграв блестящую «стенку» с Дзюбой. Травма голеностопа не позволила иранцу продолжить начатое.

Артем Дзюба — 6,5

В первом тайме Артем частенько проигрывал борьбу, что на него было непохоже. После голевого паса на Азмуна почувствовал уверенность и стал лучше работать с мячом. Ближе к концу игры и вовсе разыгрался, в одиночку тараня игроков «Лиона».

Магомед Оздоев — 5,5

Выход Оздоева очень быстро обернулся катастрофой в виде заработанного им пенальти. Возможно, если бы Магомед появился на поле с первых минут второго тайма, этого фола на Депае и не было бы. В дальнейшем мог компенсировать неудачу забитым голом, но не использовал отличный момент после скидки Дзюбы.

Далер Кузяев — 5,5

Кузяев пока только набирает форму и былой легкости пока нет. Тем не менее, дополнил игру «Зенита» цепкостью своего отбора. Однажды, правда, Далера прошли — пришлось фолить на желтую карточку.

Олег Шатов — 5,5

Заменил Караваева минут за 15 до конца, став играть правого полузащитника. Вышел очень старательно, а потому «задохнулся». Из-за этого допускал брак в передачах, в одном из эпизодов пришлось останавливать атаку «Лиона» ценой желтой карточки.

Сергей Семак — 6,5

Придумал смелую в плане персоналий схему, которая, в целом, сработала. За 15 минут до конца игры снова поменял расстановку, что привело к тому, что «Зенит» стал выглядеть лучше. Из минусов — зная, что у Азмуна травма, мог менять его в перерыве, чтобы Оздоев вышел с первых минут второго тайма более готовым.