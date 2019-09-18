Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, какие трудности у нее возникают из-за наличия российского гражданства.

В подкасте журнала Condé Nast Traveller Шарапова рассказала, что ей часто приходится оказываться в визовых центрах, поскольку у нее до сих пор российский паспорт. «В США я по грин-карте, так что я очень часто оказываюсь в разных визовых центрах, будь то шенгенская виза, британская или виза в Китай, где у меня будет несколько турниров до конца сезона», — сказала спортсменка.

Шарапова также рассказала о чувстве, которое возникает у нее, когда в ее загранпаспорт ставят штамп на границе. «Я думаю, оно у всех одинаковое: ты думаешь, где в мире ты побывал и какая роскошь – все эти опыты. Потому что путешествия – это всегда дорого, и неважно, чем ты летаешь и где живешь», — сказала Шарапова, добавив, что из-за такой дороговизны нужно делать путешествия стоящими.

Мария Шарапова уже 25 лет живет в США, куда переехала ради углубленной теннисной подготовки.