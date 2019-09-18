Чемпионат России по летнему биатлону стартует в четверг в Пермском крае в городе Чайковский. Первыми гонками станут роллер-гонка на 15 км у женщин, которая начнется в 9:00 мск и роллер-гонка на 20 км у мужчин, заявленная на полдень.

Точный состав участников не известен: организаторы с уверенностью говорят об участии Екатерины Юрловой, Дмитрия Малышко, Александра Логинова и Евгения Гараничева. Однако даты проведения чемпионата совпадают с фестивалем «Калашников биатлон фест» в Ижевске, который в четвёртый раз организует партнёр СБР — известный оружейный концерн.

В гонке там были заявлены вышеупомянутые Юрлова, Логинов и Малышко, а также Иван Черезов, Ольга Зайцева и отставные лыжники Александр Легков и Алексей Петухов.

В субботу на чемпионате пройдут кроссы, а в воскресенье — эстафеты.