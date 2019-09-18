Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новости о смерти бывшего игрока команды Фернандо Риксена.

Слова функционера приводит портал Чемпионат.com. «Очень печальная новость для нас. Фернандо продолжал бороться даже в самой безнадёжной ситуации. Достаточно вспомнить последнюю встречу, которую он организовал для своих друзей», — сказал Медведев, отметив, что на прощальной вечеринке футболиста в июне побывал представитель фанатского движения.

«Ребята со сборов отправили ему фотографии и пожелания, чтоб он не сдавался и боролся до конца», — сказал гендиректор «Зенита».

Напомним, о смерти Фернандо Риксена стало известно сегодня, 18 сентября. Риксен был игроком петербургского клуба с 2006 по 2009 годы. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.