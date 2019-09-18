Появились подробности состояния американского автогонщика Хуана Мануэля Корреа, который тяжело пострадал в аварии на гонке «Формулы-2» в Бельгии.

Авария произошла на трассе «Спа-Франкоршам» 31 августа и унесла жизнь пилота Антуана Юбера, а Корреа попал в больницу с тяжелыми травмами.

В заявлении представителей Корреа, которое было опубликовано в его «Инстаграме» говорится, что на данный момент пилот остаётся в отделении интенсивной терапии в состоянии лекарственной комы.» Состояние лёгких постепенно улучшается, но дыхательные функции возложены на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации и вентиляции», — отмечено в заявлении. Также представители отметили, что переломы ног у Корреа очень серьезные и как только легкие гонщика окрепнут, ему будет сделана операция.

Сейчас Хуан Мануэль Корреа находится в одной из клиник Лондона.