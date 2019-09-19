Пятый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию стартует в четверг в польском Гданьске.

Первыми свои короткие программы покажут девушки. Россию представят две обладательницы бронзовых медалей этапов Гран-при: в Челябинске на пьедестал поднималась Виктория Васильева, в Лэйк-Плэсиде — Анастасия Тараканова. Выступления начнутся в 11:15 мск. Среди зарубежных фаворитов можно выделить американку Алису Лю, кореянку Се Ён Ви и Екатерину Куракову, выступающую за Польшу.

В 16:55 мск на лед выйдут спортивные пары, среди которых будут претендовать на медали Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков и Анна Щеглова/Илья Калашников.

Последними стартуют юноши: они начнут выступления в 19:40 мск. От России выступят Глеб Лутфуллин и Даниил Самсонов, главным конкурентом которых станет прыгающий квады Даниэль Грассль.