Матч десятого тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» начнется с минуты молчания в память об экс-игроке сине-бело-голубых Фернандо Риксене.

Об этом сообщет пресс-служба «Зенита». Голландский футболист с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Отметим, Риксен скончался сегодня утром, 17 сентября. Ему было 43 года. Он был игроком петербургского клуба с 2006 по 2009 годы. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.