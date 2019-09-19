Российская женская сборная по волейболу в рамках пятого тура Кубка мира по волейболу, который проходит сейчас в Японии, встретится со сборной Доминиканской Республики.

Ранее подопечные Серджио Бузато победили команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2). Затем была провальная игра с Китаем, в рамках которой россиянки проиграли в трех сетах и реабилитировавший сборную матч с Южной Кореей (3:0).

Бузато остался доволен этим матчем. По его словам, команда извлекла урок из поражения в игре с Китаем. Тренер отметил, что сборная России отлично действовала на приеме и хорошо обеспечивала мячами капитана команды.

На данный момент сборная на Кубке мира занимает четвертое место после Китая, США и Голландии.