Международная федерация дзюдо временно отстранила иранскую Федерацию по этому виду спорта от участия в любых соревнованиях после инцидента на чемпионате мира 2019 года в Японии.

Об этом сообщает пресс-служба IJF. Отмечается, в IJF знали, что 28 августа на чемпионате мира иранский дзюдоист Саид Моллаеи получил указания от властей и Федерации не выходить на поединки и сняться с турнира, чтобы избежать вероятного поединка с израильтянином Саги Муки.

Также стало известно, что перед боем с россиянином Хасаном Халмурзаевым замминистра спорта Ирана Давар Зане приказал тренеру Моллаеи снять его с турнира, чтобы не случился его бой против Муки. Кроме того, требование Зане подкрепил угрозами в адрес Моллаеи и его семьи. Иранский спортсмен не выполнил указания и после турнира рассказал, что боится возвращаться на родину.

Международная федерация дзюдо утверждает, что действия чиновников иранской федерации нарушают устав и кодекс этики организации, поэтому исполком начнет дисциплинарное дело против иранской федерации.