Четвертая ракетка мира Даниил Медведев стартует на турнире ATP250 в Санкт-Петербурге. Соперником лучшего теннисиста России станет Евгений Донской, сумевший выйти во второй круг, обыграв на старте соревнований представителя Италии Маттео Виолу.

Единственный раз теннисисты встречались в первом круге US Open-2018. Тогда Медведев обыграл Донского со счетом 3:0 (7:5,6:4, 6:2).

Также в четверг пройдут матчи с участием Карена Хачанова, который сразится с португальцем Жоау Соуза и Андрея Рублёва с литовцем Ричардасом Беранкисом. Хачанов квалифицировался сразу во второй круг, а Рублёв на старте обыграл Илью Ивашко.