В Чайковском (Пермский край) стартует чемпионат России по летнему биатлону, соревнования будут проходить в период с 19 по 22 сентября.

Несмотря на то, что полный состав участников пока не опубликован, в Чайковском планируют выступить сильнейшие биатлонисты сборной России. Так, ожидается участие Екатерины Юрловой, Дмитрия Малышко, Александра Логинова и Евгения Гараничева. Однако в те же даты Юрлова, Логинов и Малышко заявлены и на другой турнир — фестиваль «Калашников биатлон фест» в Ижевске.

Открывать программу чемпионата России будет женская лыжероллерная гонка на 15 км, затем на старт 20-километровой гонки выйдут мужчины. 21 сентября состоятся кросс-спринты, а в заключительный день турнира пройдут роллерные эстафеты.