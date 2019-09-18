Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 18:05,  18 сентября 2019
Фигурное катание
8

Самодурова рассказала, когда у нее бывают бессонные ночи

Софья Самодурова
Софья Самодурова. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о своих предпочтениях и режиме.

По словам Самодуровой, она — жаворонок, просыпается всегда легко. Фигуристка отметила, что бессонных ночей у нее не бывает, разве что после крупных соревнований, к примеру, после чемпионата Европы.

«Между чаем и кофе, выберу последнее, между море и горами — море, а между кроссовками и каблуками — кросовки», — сказала Самодурова, слова которой приводит YouTube-канал  Die Katze Lucinda figureskating-online.

Напомним, в минувшем сезоне фигуристка дебютировала на взрослом уровне и сразу выиграла свой первый чемпионат Европы.

Ранее Самодурова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой. По словам чемпионки Европы 2019, она отличается от Туктамышевой — не интересуется футболом и не фанатеет от социальных сетей.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров