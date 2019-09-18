Самодурова рассказала, когда у нее бывают бессонные ночи

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о своих предпочтениях и режиме.

По словам Самодуровой, она — жаворонок, просыпается всегда легко. Фигуристка отметила, что бессонных ночей у нее не бывает, разве что после крупных соревнований, к примеру, после чемпионата Европы.

«Между чаем и кофе, выберу последнее, между море и горами — море, а между кроссовками и каблуками — кросовки», — сказала Самодурова, слова которой приводит YouTube-канал Die Katze Lucinda figureskating-online.

Напомним, в минувшем сезоне фигуристка дебютировала на взрослом уровне и сразу выиграла свой первый чемпионат Европы.