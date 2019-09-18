Тренер Макгрегора: Мы в состоянии исправить ошибки в реванше с Хабибом

Тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Оуэн Родди рассказал, что хотел бы, чтобы его подопечный провел реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Родди, ему было бы интересно посмотреть повторный бой Конора с Хабибом. Тренер отметил, что они с Конором в состоянии исправить ошибки прошлого поединка и стать эффективнее. Он также добавил, что ему было бы интересно посмотреть бой Хабиба против Фергюсона.

«Бой с Фергюсоном представляется очень интересным. Он агрессивен, а то и безумен в атаке. Ему пришлось бы тяжело против Хабиба. Но он умеет атаковать из партера, многие его приёмы оттуда превращаются в удушающие», — сказал Родди в своем блоге на YouTube.