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  • 18:04,  18 сентября 2019
Бокс/MMA
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Тренер Макгрегора: Мы в состоянии исправить ошибки в реванше с Хабибом

Тренер Макгрегора: Мы в состоянии исправить ошибки в реванше с Хабибом

Тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора Оуэн Родди рассказал, что хотел бы, чтобы его подопечный провел реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Родди, ему было бы интересно посмотреть повторный бой Конора с Хабибом. Тренер отметил, что они с Конором в состоянии исправить ошибки прошлого поединка и стать эффективнее. Он также добавил, что ему было бы интересно посмотреть бой Хабиба против Фергюсона.

«Бой с Фергюсоном представляется очень интересным. Он агрессивен, а то и безумен в атаке. Ему пришлось бы тяжело против Хабиба. Но он умеет атаковать из партера, многие его приёмы оттуда превращаются в удушающие», — сказал Родди в своем блоге на YouTube.

Последний на данный момент бой Конора Макгрегора в смешанных единоборствах прошел в октябре 2018 года. Экс-чемпион UFC из Ирландии не смог отобрать пояс у россиянина Хабиба Нурмагомедова, а за потасовку после боя получил шестимесячную дисквалификацию. После проигрыша Макгрегор неоднократно высказывался о реванше.

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