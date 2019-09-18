«Локомотив» вступает на сложные рельсы под названием «группа смерти» в Лиге чемпионов с двумя ощутимыми пробоинами. Машинист Семин лишился двух главных атакующих проводников — братьев Миранчуков.

Недавно мама близнецов в программе «Красава» сетовала у Савина. Дескать, если заболеет один, значит, ожидай через некоторое время болезнь другого. Так и с травмами. Только сломался Алексей, в следующем туре, как под копирку, вылетел Антон. Вот, как тут не верить в астрологию?

Ведь, пожалуй, только звезды, расположение планет и позволят «Локомотиву» выйти из этой группы. Остановка «Байер» то не промах, а ведь еще есть более серьезные станции — «Ювентус» и «Атлетико». Как добираться до плей-офф будем, Юрий Палыч?

Впрочем, из всех топ-клубов «Ювентус» и «Атлетико» — те команды, которым можно и не проиграть, если сильно захотеть. По крайней мере, исторически последние 5-7 лет, это коллективы, которые больше любят играть вторым номером, козыряющие сильной обороной, а не искрометным нападением. Нынешние «Атлетико» и «Ювентус», правда, другие — куда более атакующие, чем раньше. Но от того шансы «Локо» не уменьшаются.

Правда, сначала нужно сыграть с «Байером». Аспириновые выйдут на матч в жажде реабилитироваться за крупную оплеуху от дортмундской «Боруссии» (0:4) в своей Бундеслиге. А еще «Байер» полгода назад встречался с «Краснодаром» в Лиге Европы и не сумел пройти российский клуб. Нынешний «Локомотив» вряд слабее того «Краснодара». Шансы есть — их надо цеплять.

Прошлогодний опыт ЦСКА показал, что матчи с себе подобными даже более важны, чем с грандами. ЦСКА забрал шесть очков у «Реала», но все равно не смог занять даже третье место в квартете. А все потому, что не совладал с чешской «Викторией» и безоговорочно поник перед «Ромой».

Сегодня «Локомотиву», как и «Зениту» вчера, главное не проиграть. В домашних то матчах, да при морозных аншлагах, бравая дружина Семина еще задаст жару — и «Байеру», и «Атлетико» с «Ювентусом».