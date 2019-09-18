В матче первого круга турнира St. Petersburg Open португалец Жоау Соуза в двух сетах одержал победу над словаком Йозефом Коваликом.

Счет по сетам — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась один час и 12 минут. За это время Соуза совершил одну подачу навылет, не сделал ни одной ошибки на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Его соперник сделал 11 эйсов, две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного возможного.

Следующим соперником Жоау Соузы во втором раунде петербургского турнира АТР станет россиянин Карен Хачанов, который только начинает путь к трофею.

Напомним, Соуза ранее принял участие в группе 1 Кубка Дэвиса, где проиграл во втором матче белорусскому теннисисту Егору Герасимову в двух сетах.