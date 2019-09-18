Мужская сборная России по волейболу начала пятый матч в рамках группового этапа чемпионата Европы против команды Словении.

Матч, который проходит на «Арене Стожице» в Любляне, стартовал в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Предыдущие четыре игры российские волейболисты выиграли. Со счетом 3:1 была обыграна команда Турции, затем россияне в четырех партиях победили сборную Белоруссии. В третьей встрече сборная России уверенно победила Северную Македонию со счетом 3:0. С аналогичным счетом была разгромлена и Финляндия.

Ранее генеральный менеджер российской команды Сергей Тетюхин рассказал об условиях проживания российской команды в Любляне. По его словам, чемпионат Европы организован на очень высоком уровне — жаловаться абсолютно не на что.