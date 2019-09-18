Бурдасов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ

Российский нападающий Антон Бурдасов заключил просмотровый контракт с командой НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Об этом сообщает Edmonton Journal. В течение лета россиянин пытался найти работу в Национальной хоккейной лиге, но предложений так и не поступило.

Ранее стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».

Кроме того, генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов комментировал слухи о переговорах клуба с Антоном Бурдасовым. По словам Якубова, «Ак Барсу» предлагали Бурдасова, и его кандидатуру обсуждали с тренерским штабом, но решили отказаться.