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  • 18:04,  18 сентября 2019
Хоккей
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Бурдасов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ

Бурдасов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ
Антон Бурдасов. Фото: Википедия

Российский нападающий Антон Бурдасов заключил просмотровый контракт с командой НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Об этом сообщает Edmonton Journal. В течение лета россиянин пытался найти работу в Национальной хоккейной лиге, но предложений так и не поступило.

Ранее стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».

Кроме того, генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов комментировал слухи о переговорах клуба с Антоном Бурдасовым. По словам Якубова, «Ак Барсу» предлагали Бурдасова, и его кандидатуру обсуждали с тренерским штабом, но решили отказаться.

Отметим, в прошлом сезоне Антон Бурдасов выступал в составе «Салавата Юлаева», за который провед 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф Кубка Гагарина россиянин сыграл всего две игры из-за травмы.

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