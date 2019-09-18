Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал новость об уходе из жизни своего экс-одноклубника Фернандо Риксена.

По словам Погребняка, он следил за здоровьем Риксена и считает его хорошим человеком и отличным футболистом, который помог «Зениту» стать чемпионом и завоевать много Кубков в 2007 и 2008 годах.

«Выражаю соболезнования родным и близким. Я с ним хорошо общался. Фернандо помогал мне в изучении английского языка перед моим отъездом за границу. Практика никогда не бывает лишней», — сказал Погребняк, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, Риксен скончался сегодня утром, 17 сентября. Ему было 43 года. Он был игроком петербургского клуба с 2006 по 2009 годы. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.