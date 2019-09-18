Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями о победе над «Лионом» в Лиге чемпионов.

«Хорошее начало нашего пути в Лиге чемпионов! Спасибо за вашу поддержку, мы будем стараться изо всех сил в каждой игре и обязательно это сделаем», — написал Азмун в Instagram.

Напомним, петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча прошла на арене «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 1:1. В составе сине-бело-голубых отличился Азмун.

После матча главный тренер петербургского клуба Сергей Семак рассказал подробности состояния Сердара Азмуна, а также высказался о перспективах команды в Лиге чемпионов.