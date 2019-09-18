Виллаш-Боаш назвал Дзюбу королем России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о матче сине-бело-голубых с «Лионом».
По словам Виллаш-Боаша, ему многие нравятся в составе «Зенита».
«Дзюба стал настоящим королем России», — заявил тренер, слова которого приводит «Спорт день за днем». Он отметил, что Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с «Лионом» Боаш отметил также Лунева. Специалист считает, что в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата.
Напомним, португальский специалист тренировал команду из Петербурга с 2014 по 2016 год, с ним «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.
Летом в СМИ появлялась информация, что Артем Дзюба может стать футболистом французского «Марселя», который сейчас тренирует Виллаш-Боаш.
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