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  • 18:04,  18 сентября 2019
ФК "Зенит"
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Виллаш-Боаш назвал Дзюбу королем России

Виллаш-Боаш назвал Дзюбу королем России
Андре Виллаш-Боаш. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о матче сине-бело-голубых с «Лионом».

По словам Виллаш-Боаша, ему многие нравятся в составе «Зенита».

«Дзюба стал настоящим королем России», — заявил тренер, слова которого приводит «Спорт день за днем». Он отметил, что Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с «Лионом» Боаш отметил также Лунева. Специалист считает, что в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата.

Напомним, португальский специалист тренировал команду из Петербурга с 2014 по 2016 год, с ним «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.

Летом в СМИ появлялась  информация, что Артем Дзюба может стать футболистом французского «Марселя», который сейчас тренирует Виллаш-Боаш.

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