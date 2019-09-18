Виллаш-Боаш назвал Дзюбу королем России

Напомним, португальский специалист тренировал команду из Петербурга с 2014 по 2016 год, с ним «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России.

Летом в СМИ появлялась информация, что Артем Дзюба может стать футболистом французского «Марселя», который сейчас тренирует Виллаш-Боаш.