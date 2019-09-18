Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал новость об уходе из жизни бывшего игрока шотландского клуба и «Зенита» Фернандо Риксена.

По словам Джеррарда, это будет эмоциональный вечер. Он отметил, что команде нужна будет серьёзная поддержка, и «Рейнджерс» должны победить «Фейеноорд» в память о Фернандо Риксене. Англичанин уверен, что болельщики в эти минуты подавлены, поэтому команда хочет приложить все усилия, чтобы посвятить победу Риксену, который, по мнению Джеррарда, был фантастическим игроком, который от всего сердца любил футбол.

«Мне посчастливилось встретиться с ним несколько раз. Я видел, как он боролся. Фернандо был не только отличном игроком, но и прекрасным человеком», — сказал Джеррард, слова которого приводит ВВС.

Отметим, Риксен скончался сегодня утром, 17 сентября. Ему было 43 года. Он был игроком петербургского клуба с 2006 по 2009 годы. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.