На Арене ВТБ имени Аркадия Чернышова состоится матч КХЛ. СКА в гостевом матче сражается против московского «Динамо».

Армейцы приезжают в Москву после двух побед подряд. В воскресенье подопечные Кудашова вырвали победу у «Йокерита» — 3:2. В среду в тяжелейшем матче — у «Сочи» — 1:0. Две этих победы скрасили горечь от домашнего поражения против ЦСКА (0:3). Также СКА поправил свое турнирное положение — сейчас он уже второй на Западе с десятью очками.

«Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, отставая от СКА лишнь на очко. В недавнем матче бело-голубые обыграли «Адмирал», а до этого потерпели три поражения подряд.

Начало встречи «Динамо»- СКА в 19.30.