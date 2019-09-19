Московский ЦСКА проведет встречу с болгарским «Лудогорцем» в стартовой игре Лиги Европы. Встреча в Разграде начнется в 22.00.

Для команды Гончаренко это дебют в Лиге Европы. В прошлом сезона команда выступала в Лиге чемпионов, по итогам группового этапа которой не смогла пробиться в турнир рангом ниже. Сейчас, по словам Гончаренко, команда набрала опыт.

ЦСКА приехал в Болгарию в ослабленном составе. Армейцам не помогут Набабкин, Бийол, Сигурдссон, Дзагоев, Ефремов. По словам Гончаренко, команда в хорошем состоянии, он надеется, что травмированные скоро вернуться в строй.

Также в этой группе играют венгерский «Ференцварош» и испанский «Эспаньол».