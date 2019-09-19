Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Варвара Флинк проведут свои матчи на теннисном турнире в Осаке. Соперником Флинк, пробившейся на турнир по итогам квалификации, станет Юлия Путинцева из Казахстана. В случае успеха Флинк встретится в четвертьфинале с местной теннисисткой Осакой.

Павлюченкова проведет встречу Кики Бертенс из Нидерландов, которая посеяна под вторым номером. Если Палюченкова победит, сыграет с триумфатором пары Векич-Доис.

Призовой фонд турнира в Японии составляет 823 тысячи долларов. Соревнования проходят на покрытии «хард».

Финал турнира состоится в воскресенье, 22 сентября.