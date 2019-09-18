Жена Новосельцева считает, что ее муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева Катерина Кейру раскритиковала футболиста и сравнила его с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По словам Кейру, сейчас вышли Кокорин с Мамаевым, и еще есть много скандалов с футболистами. Однако девушка не видит поступков хуже, чем поступки ее мужа сейчас. Кейру заявила, что Новосельцев — худший из всех футболистов, которые есть, потому что ни один из них, какая ни была бы ситуация, не отказывается от своих детей и не бросает их.

«Они их любят. Когда я прихожу в суд, я чувствую, что нет никакого правосудия. Заседание перенесли, потому что не пришли запросы из банков. Но, я уверена, что их никто повторно и не отправлял», — сказала Новосельцева, слова которой приводит Sport24.

Она добавила, что очень хочет, чтобы к ее мужу подошли и взяли интервью, потому что девушка считает футболиста вором и мошенником, который будет молчать.

«Я буду идти до конца и любым путём докажу свою правоту. Он — мошенник», — резюмировала жена Новосельцева.