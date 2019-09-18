Бывший наставник сборной России Александр Бородюк может стать главным тренером сборной Камеруна.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, российский специалист ведет переговоры с Камерунской федерацией футбола, и контракт может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, последним местом работы Александра Бородюка была сборная Казахстана, которую он покинул в 2018 году.

В данный момент сборная Камеруна занимает в рейтинге ФИФА 53-е место. В июле руководство уволило с поста главного тренера сборной Камеруна голландца Кларенса Зеедорфа.

Отметим, российский тренер уже возглавлял камерунскую сборную. В 1990 году камерунцы под руководством россиянина Валерия Непомнящего дошли до четвертьфинала чемпионата мира в Италии.