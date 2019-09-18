Джошуа считает, что его поражение от Руиса — случайность

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от реванша с мексиканцем Энди Руисом.
По словам Джошуа, ему надо подходить к боям более заряженным, ведь ставки очень высоки. Британец отметил, что выйдет в ринг с серьезным настроем, а в первом бою с Руисом он был расслаблен.
Джошуа заявил, что пережил траур из-за поражения и задал себе все вопросы, о которых думают другие.
«Все говорят, что я проиграл, но я называю это случайностью. Не могу дождаться возможности подраться с Руисом», – сказал Джошуа, слова которого приводит ВВС.
Напомним, в первой встрече Руис нанес Джошуа сенсационное поражение, хотя фаворитом боя считался британец. Если бы Руис отказался от декабрьского реванша, то мог бы лишиться титула по версии IBF. Руководители организации настояли на том, чтобы вопрос был решен как можно скорее.
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