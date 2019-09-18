Джошуа считает, что его поражение от Руиса — случайность

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от реванша с мексиканцем Энди Руисом.

По словам Джошуа, ему надо подходить к боям более заряженным, ведь ставки очень высоки. Британец отметил, что выйдет в ринг с серьезным настроем, а в первом бою с Руисом он был расслаблен.

Джошуа заявил, что пережил траур из-за поражения и задал себе все вопросы, о которых думают другие.

«Все говорят, что я проиграл, но я называю это случайностью. Не могу дождаться возможности подраться с Руисом», – сказал Джошуа, слова которого приводит ВВС.