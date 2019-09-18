В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» дома потерпела поражение в овертайме от челябинского «Трактора» со счетом 1:2.

В составе победившей команды по шайбе забросили Алексей Кручинин с передач Дмитрия Калинина и Юрия Сергиенко на 36-й минуте и Эндрю Кейлоф с передачи Ессе Виртанена на пятой минуте овертайма.

У сибиряков единственный гол забил Дмитрий Саюстов на десятой минуте встречи.

После девяти матчей команда Петериса Скудры идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 11 очков. У подопечных Николая Заварухина в активе восемь баллов, они располагаются на седьмой позиции на Востоке.

Следующий матч «Трактор» проведет 20 сентября в Астане против «Барыса», «Сибирь» в этот же день дома примет «Амур».