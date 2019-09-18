В матче второго круга турнира St. Petersburg Open представитель Казахстана Михаил Кукушкин в двух сетах одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром.

Счет по сетам — 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась один час и 42 минуты. За это время Кукушкин совершил две подачи навылет, сделал две ошибки на подаче и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Его соперник сделал шесть эйсов, пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти возможных.

Следующим соперником Миахила Кукушина в четвертьфинале петербургского турнира АТР может стать россиянин Карен Хачанов, которому во втором круге предстоит встретиться с португальским теннисистом Жоау Соузой. Соуза ранее в двух сетах одержал победу над словаком Йозефом Коваликом. Хачанов же начнет турнир только со второго круга.